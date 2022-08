80-Jährige tot aufgefunden: Enkel festgenommen

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung arbeitet im Eingangsbereich eines Einfamilienhauses in Delmenhorst.

Delmenhorst - Vor einem Einfamilienhaus in Delmenhorst haben Einsatzkräfte am Sonntagabend eine leblose 80-jährige Frau aufgefunden. Für die Bewohnerin des Hauses kam jede Hilfe zu spät, ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Frau sei „offensichtlich Gewalt angetan“ worden, hieß es.

Ihr 22-jähriger Enkel hatte nach dem Bericht zuvor in einem Telefonat mit Angehörigen von einem Tötungsdelikt gesprochen. Der leicht verletzte Mann sei im Haus angetroffen und vorläufig festgenommen worden. Er gilt laut Polizei als dringend tatverdächtig und wurde zunächst ins Krankenhaus und anschließend in einen Gewahrsamsbereich gebracht. Er sollte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Über den Kurznachrichtendienst Twitter hatte die Polizei in der Nacht von der Festnahme eines Mannes bei einem Polizeieinsatz in Delmenhorst informiert. Es gebe den Verdacht eines Kapitalverbrechens, teilten die Beamten dabei mit, ohne weitere Details zu nennen.