Arnstadt - Eine 80-jährige Frau ist von einem Zustellfahrzeug in Arnstadt (Ilm-Kreis) überrollt und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rangierte ein 49 Jahre alter Fahrer am Dienstagvormittag sein Zustellfahrzeug rückwärts in die Saalfelder Straße. Zum gleichen Zeitpunkt kam die 80-Jährige aus noch ungeklärter Ursache zu Fall. Daraufhin soll der Fahrer die Frau übersehen haben und überrollte sie mit dem Fahrzeug. Ein Rettungshubschrauber brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Laut Polizei wurde ein Gutachter zur Unfallaufnahme hinzugezogen.