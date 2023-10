Berlin - Ein 80-jähriger Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Marzahn tödlich verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei überquerte der Mann am Samstagabend die Landsberger Allee an einem Fußgängerüberweg, obwohl die Ampel Rot zeigte. Dabei wurde er von einem Auto erfasst, das von einem 53-Jährigen gesteuert wurde und Grün hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der 80-Jährige auf die Motorhaube des Autos, über die Windschutzscheibe und das Fahrzeugdach auf die Straße geschleudert.

Mehrere Passanten leisteten laut Polizei erste Hilfe, ehe alarmierte Rettungskräfte eintrafen und den lebensbedrohlich verletzten Mann in ein Krankenhaus brachten. Dort starb er kurze Zeit später. Der 53-jährige Autofahrer blieb unverletzt.