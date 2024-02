Ein Eckpavillon des französischen Architekten Remy de la Fosse in den Herrenhäuser Gärten spiegelt sich in der Graft.

Hannover - Barockkonzerte in den Herrenhäuser Gärten in Hannover haben mehr als 8000 Besucherinnen und Besucher angezogen. Die Konzertreihe Herrenhausen Barock mit 19 Konzerten zwischen dem 16. November 2023 und dem 25. Februar sei zu fast 80 Prozent ausgelastet gewesen, sagte Benedikt Poensgen, Veranstaltungsleiter der Herrenhäuser Gärten, am Freitag. Chormusik bildete einen Schwerpunkt im Konzertprogramm. Die fünfte Saison der Konzertreihe beginnt den Angaben zufolge im November. Anke Seegert, Direktorin der Herrenhäuser Gärten, kündigte an, dass die kommende Saison in das 350. Jubiläumsjahr des Großen Gartens 2025 münde.