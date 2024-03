Berlin - Eine Seniorin ist bei einer Notbremsung in einem Bus in Berlin-Buckow schwer verletzt worden. Der BVG-Bus war am Freitagvormittag auf der Fritz-Erler-Allee in Richtung Johannisthaler Chaussee unterwegs, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ein unbekannter Autofahrer bremste vor dem Bus so stark ab, dass der 52-jährige BVG-Fahrer abrupt aufs Bremspedal drücken musste. Dabei verletzte sich die 81-Jährige im Bus an Kopf und Hüfte. Sie kam ins Krankenhaus. Andere Fahrgäste blieben unverletzt. Der Autofahrer fuhr in Richtung Johannisthaler Chaussee weiter.