81-jährige Schwerverletzte nach Autounfall

Mühlenbecker Land - Auf der Bundesstraße 96a zwischen Schildow und Schönfliess (Landkreis Mühlenbecker Land) ist eine 81-Jährige bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wollte ein 83-Jähriger am Montag mit seinem Auto von einem Feldweg auf die Bundesstraße fahren, als er ein Auto mit einer 36-jährigen Fahrerin übersah. Die Autos kollidierten, wobei die 81-jährige Beifahrerin des 83-Jährigen schwer verletzt wurde. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war für eine Stunde voll gesperrt.