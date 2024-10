Eschede - Bei einem Feuer in einem Seniorenheim in Eschede im Landkreis Celle ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Der 81 Jahre alte Mann sei bei dem Brand am frühen Donnerstagmorgen tot in seiner Wohnung im Dachgeschoss gefunden worden, sagte ein Feuerwehrsprecher. 35 weitere Bewohner der Einrichtung seien unverletzt geblieben und in Sicherheit gebracht worden.

Rauchentwicklung und Flammen im Dachgeschoss

Gegen 3.50 Uhr wurde der Leitstelle zunächst starker Rauch in dem Dachgeschoss des Gebäudes in der Celler Straße gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachgeschosses des Pflegeheims bereits in Flammen, sodass die Bewohnerinnen und Bewohner zweier Etagen evakuiert wurden, wie es in einer Mitteilung der Polizei hieß.

Feuerwehrleute löschten den Brand nach wenigen Stunden. Nach den bisherigen Erkenntnissen sind drei Wohneinheiten im Dachgeschoss unbewohnbar geworden. Drei Bewohner des Seniorenheimes wurden vorübergehend in einer anderen Pflegeeinrichtung in Eschede untergebracht, weitere Bewohner werden von Angehörigen betreut. Weitere Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass der Brand in der Wohnung des gestorbenen Bewohners ausgebrochen ist. Der Sachschaden beläuft sich auf circa mindestens 200.000 Euro.