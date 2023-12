Schwarzenberg - Ein 81-Jähriger ist mit seinem Auto auf der B101 bei Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) von seiner Fahrspur abgekommen und mit zwei weiteren Autos kollidiert. Alle drei Fahrer wurden schwer verletzt.

Am Dienstagnachmittag sei der 81-Jährige mit seinem Wagen aus noch unbekannten Gründen nach einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Wagen kollidierte dann erst mit dem entgegenkommenden Auto eines 69-Jährigen und stieß anschließend frontal mit dem Auto einer 58-jährigen Frau dahinter zusammen. Zwei der drei beteiligten Wagen kamen in einem Graben zum Stehen.

Der Gesamtschaden liegt bei 32.000 Euro. Die Bundesstraße war für vier Stunden komplett gesperrt.