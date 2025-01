Rosdorf - Der in seiner Wohnung in Rosdorf bei Göttingen gefundene 81-Jährige ist mit mehreren Stichen getötet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft mit, nachdem die Angehörigen informiert wurden. Demnach verblutete der Mann.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass die 22 Jahre alte Untermieterin des Mannes ihn tötete. Die Frau wurde am Freitagnachmittag zuletzt gesehen und ist flüchtig. Die Polizei riet, die Gesuchte nicht anzusprechen oder sich ihr zu nähern, sondern sofort den Notruf zu wählen.

Polizeieinsatzkräfte suchten am Montagnachmittag erneut ein Waldstück südlich des Tatorts nach der Tatverdächtigen ab. Dabei seien auch Polizeihunde eingesetzt worden, hieß es. Nach zwei Stunden wurde die Suche beendet.

Nach der Deutschen wird bundesweit gefahndet. Das Amtsgericht erließ in dem Fall einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes. Die Frau ist rund 1,67 Meter groß, hat schulterlange wellige Haare und trägt vermutlich einen dunklen Parka, eine helle Hose und dunkle Boots.

Bekannte hatten den 81-Jährigen am Freitagabend tot in einem von ihm gemieteten Einfamilienhaus im Rosdorfer Ortsteil Dramfeld entdeckt und den Notruf gewählt. Nach Polizeiangaben wurde die dringend tatverdächtige 22-Jährige zuletzt am Freitagnachmittag zu Fuß am Ortsrand von Dramfeld gesehen. Demnach wird nicht ausgeschlossen, dass sie dort in einen unbekannten Wagen stieg, um den Landkreis Göttingen zu verlassen.