Rotenburg - Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag ein 23-jähriger Fahrradfahrer in Zeven (Landkreis Rotenburg) schwer verletzt worden. Eine 82-jährige Autofahrerin übersah laut Mitteilung der Polizei den jungen Mann, als sie mit ihrem Wagen abbiegen wollte. Da sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, schleifte sie den 23-Jährigen etwa zehn Meter mit. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei beträgt der Sachschaden einige tausend Euro.