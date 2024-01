Lengerich - Bei einem Unfall mit einem Sattelzug hat eine 82 Jahre alte Autofahrerin im emsländischen Lengerich schwere Verletzungen erlitten. Am Dienstagabend habe der 66 Jahre alte Fahrer des Sattelzugs nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei missachtete er offensichtlich den Wagen der 82-Jährigen. Die Seniorin fuhr in den mit Strohballen beladenen Auflieger und wurde schwer verletzt. Sie kam ins Krankenhaus. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.