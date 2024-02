Königs Wusterhausen - Ein 82-Jähriger ist bei einem Autounfall bei Königs Wusterhausen am Samstag gestorben. Der Mann sei aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn einer Kreisstraße abgekommen, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum an der Straße. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.