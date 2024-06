Wesendorf - Eine 83 Jahre alte Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Auto in Wesendorf (Landkreis Gifhorn) schwer verletzt worden. Sie kam am Freitag mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Nach ersten Polizeierkenntnissen fuhr die Seniorin auf einer Radüberquerung im Kreisverkehr und übersah ein heranfahrendes Auto. Der vorfahrtsberechtigte 67 Jahre alte Autofahrer konnte den Zusammenprall trotz einer Bremsung nicht mehr verhindern. Der Mann blieb unverletzt.