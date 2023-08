Rhede - Bei einem Auffahrunfall auf der A31 bei Rhede im Landkreis Emsland ist ein 83 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Mann sei aus bisher unbekannten Gründen am Montagmittag mit seinem Wagen in das Heck eines Laster geprallt, sagte eine Polizeisprecherin. Anschließend sei der Wagen gegen die Leitplanke geschleudert worden. Der Autofahrer wurde in dem Wrack eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Die A31 war während der Aufräumarbeiten in Richtung Süden gesperrt. Laut Polizei gab es große Verkehrsbehinderungen.

Die Polizei hat mit einem spezialisierten Unfallaufnahmeverfahren die Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Die Autobahnpolizei Leer sucht Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.