Behringen - Ein Autofahrer ist in der Nähe von Eisenach (Wartburgkreis) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 83-Jährige mit seinem Wagen am Sonntagmittag zwischen Behringen und dem Abzweig Hütscheroda in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Demnach stieß das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingesetzt, wie es hieß.