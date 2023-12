Meyenburg - Bei einem Verkehrsunfall in Meyenburg in der Prignitz ist am Donnerstagabend ein Fußgänger gestorben. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 40-jähriger Mann in einem Kleintransporter auf der Marktstraße und rammte den 83-Jährigen in einer Fahrbahnverengung.

Zeugen versuchten, den Fußgänger zu reanimieren. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Nach den Angaben der Polizei war ein Gutachter vor Ort und soll den Hergang rekonstruieren. Die Ortsdurchfahrt Meyenburg war wegen der Rettungsmaßnahmen für mehrere Stunden vollgesperrt.