Pattensen - Ein Mann ist nach einem Schwelbrand in einem Mehrfamilienhaus in Pattensen bei Hannover in seiner Wohnung gestorben. Der 83-Jährige sei von Einsatzkräften der Feuerwehr gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Anwohner hatten vorher Gas in dem Haus gerochen. Vor Ort hatte die Feuerwehr einen erhöhten Kohlenmonoxid-Wert gemessen. Eine Bewohnerin des Hauses wurde von den Einsatzkräften nach draußen gebracht. Wie es zu dem Gasleck und dem Brand am Donnerstagabend kommen konnte, ist noch unklar.