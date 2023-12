Neustadt an der Orla - Ein auf der Straße liegender 83-Jähriger ist in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) von einem ausparkenden Auto überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag berichtete, parkte eine 61-Jährige am Samstagabend mit ihrem Auto aus. Dabei habe sie den Rentner übersehen, der aus bislang ungeklärten Gründen vor dem geparkten Auto am Straßenrand auf dem Boden lag.

Der 83-Jährige kam mit schweren Verletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus. Zum gesundheitlichen Zustand des Mannes könne die Polizei aktuell nichts sagen. Die Ermittlungen und Zeugenbefragungen zu den genauen Umständen des Unfalls laufen.