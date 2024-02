Celle - Eine 84-Jährige ist in einem Parkhaus in Celle von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Die Frau war mit ihrem 83 Jahre alten Ehemann am Donnerstag auf dem Weg zu einem Ausgang, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Ehemann wollte demnach eine Autofahrerin durch Handzeichen zum Anhalten bewegen, um seiner Ehefrau das Queren des Parkdecks zu ermöglichen. Die 81 Jahre alte Fahrerin schätzte die Situation laut Polizei jedoch falsch ein. Beim Anfahren erfasste sie mit ihrem Fahrzeug die 84-Jährige mit ihrem Rollator. Diese stürzte daraufhin und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht.