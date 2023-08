84-Jährige nach Zusammenstoß mit Fahrrad in Lebensgefahr

Osnabrück - Eine 84-Jährige ist in Osnabrück von einem Fahrradfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete. Die Seniorin hatte am Montag einen Gehweg überquert und einen Bussteig betreten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Radfahrer war demnach erst auf dem Gehweg gefahren und stieß schließlich auf dem Bussteig mit der 84-Jährigen zusammen.

Ein Notarzt versorgte die Seniorin, sie kam mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Der Radfahrer blieb zwar kurz an der Unfallstelle, schloss dort sein Fahrrad an, flüchtete aber danach. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Fahrradfahrer machen können.