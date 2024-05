Fraureuth - Eine Autofahrerin ist in Fraureuth im Landkreis Zwickau in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in ein parkendes Auto gekracht. Nach dem Zusammenstoß sei die 84-Jährige mit ihrem Auto einen angrenzenden Hang hinuntergerollt, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto kam schließlich in einer Hecke zum Stehen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6600 Euro.