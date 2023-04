84-Jähriger fährt in Gehrden gegen Baum und stirbt

Gehrden - Ein 84-Jähriger ist in Gehrden (Region Hannover) mit seinem Auto ungebremst gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Kreisstraße 240 abgekommen und verunglückt, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Trotz Reanimationsversuchen sei er noch an der Unfallstelle gestorben.

Neben Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften war den Angaben nach auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Unfallort, die Gehrdener Straße, wurde für zwei Stunden gesperrt.