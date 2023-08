Raguhn-Jeßnitz - Der 84-Jährige, der in Raguhn-Jeßnitz (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) am Wochenende mit seinem Krankenfahrstuhl gestürzt war, ist am Sonntagabend gestorben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Senior hatte sich den Angaben zufolge bei dem Sturz am Samstag schwer verletzt und wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor sei er mit dem Gefährt auf der Straße unterwegs gewesen. Warum der Krankenfahrstuhl zu Fall kam, war zunächst unklar. Hinter ihm fuhr den Angaben zufolge ein Rettungswagen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.