Hartenstein - Ein 84-Jähriger ist in Zschocken im Erzgebirge von seinem eigenen Traktor überrollt worden. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei Zwickau am Mittwoch mitteilte. Er musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben, als der Mann am Dienstag versuchte, seinen Traktor mit Starthilfe zum Laufen zu bringen.