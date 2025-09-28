Erklären lässt sich das nicht wirklich: Ein unbekannter Mann stößt eine Seniorin zu Boden, dann beißt er ihr in die Schulter. Er ist in Begleitung einer Frau - nach der die Polizei nun sucht.

Wunstorf - Ein unbekannter Mann hat eine 85 Jahre alte Frau an einer Bushaltestelle in Wunstorf bei Hannover geschubst und gebissen. Am Mittwochmittag habe die Seniorin schon seit einer Weile auf einen Bus gewartet, als ein Mann von hinten gekommen sei und sie trotz ihres Gehstocks zu Boden gestoßen habe, teilte die Polizei mit.

Nach ihrer eigenen Schilderung habe er ihr eine Ohrfeige geben, als sie auf dem Boden gesessen habe. Dabei sei sein Rucksack auf den Boden gefallen. Als er sich gebückt habe, um ihn aufzuheben, habe er „massiv“ in ihre Schulter gebissen. Dann habe er versucht, sein Opfer aufzuheben. Als das misslang, flüchtete er, wie es hieß.

Zwei Männer, die Zeugen des Zwischenfalls wurden, halfen der 85-Jährigen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen - vor allem die beiden Helfer und eine Frau, die den unbekannten Täter begleitete.