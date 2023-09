Bad Liebenwerda - Ein 85-jähriger Autofahrer ist nach einem Verkehrsunfall in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) an den Folgen seiner schweren Verletzungen gestorben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Offensichtlich seien gesundheitliche Probleme die Ursache, dass der Mann am Donnerstagvormittag in der Torgauer Straße kurzzeitig die Kontrolle über sein Auto verlor, damit von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, hieß es. Rettungskräfte hatten ihn ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen Verletzungen.