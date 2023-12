Salzwedel - Ein 85-jähriger Fahrer ist bei einem Zusammenstoß zweier Autos südlich von Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) tödlich verletzt worden. Rettungskräfte versuchten den Mann nach dem Unfall am Mittwochmittag noch wiederzubeleben, er erlag jedoch vor Ort seinen Verletzungen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fahrerin des anderen Autos, eine 27-Jährige, wurde schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Autofahrer mehrere Fahrzeuge, ohne den entgegenkommenden Wagen der 27-Jährigen zu beachten.