Delmenhorst - Ein 85 Jahre alter Mann hat nach einem Unfall auf der A1 in Fahrtrichtung Bremen einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Obwohl ein Reifen an seinem Auto fehlte, setzte er seine Fahrt über mehrere Kilometer fort - auf der Stahlfelge. Polizeibeamte stoppten den Mann. Es wurde ein Verfahren wegen des Führens eines Pkw in einem verkehrsunsicheren Zustand eingeleitet, wie es weiter in der Polizeimitteilung hieß.

Zu dem Unfall war es am Montagnachmittag gekommen. Ein 56-Jähriger aus Herne habe zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Dreieck Ahlhorner Heide die Fahrspur wechseln wollen und im toten Winkel den Senior mit seinem Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Beide Wagen wurden beim seitlichen Zusammenstoß beschädigt, verletzt wurde niemand.

Der Wagen des 85-Jährigen aus dem Landkreis Wesermarsch wurde so stark beschädigt, dass er nur noch auf einen Parkplatz gefahren werden konnte. Dort wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt und ein Abschleppunternehmen benachrichtigt.

Etwas später am Nachmittag dann meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer über den Notruf, dass ein beschädigter Kleinwagen von der A1 im Autobahndreieck Ahlhorn Heide auf die Autobahn 29 gefahren sei. Dort fahre er mit etwa 40 Stundenkilometern in Richtung Oldenburg.