Pulheim - Der tot in einem Keller in Pulheim bei Köln gefundene 85-Jährige soll von zwei jungen Männern aus Habgier umgebracht worden sein. Auf dieses Mordmerkmal stützt sich der Haftbefehl, der gegen die Verdächtigen im Alter von 19 und 20 Jahren erlassen worden ist, wie die Kölner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die Männer waren am Freitagabend in Osnabrück festgenommen worden.

Der Tote war am 7. September im Keller seines Einfamilienhauses in Pulheim gefunden worden. Er hatte dort allein gelebt. Laut Staatsanwaltschaft beobachteten Nachbarn einen Wagen mit Osnabrücker Kennzeichen vor dem Haus. Unter anderem dieser Hinweis führte die Ermittler zu den beiden Beschuldigten, die in Osnabrück leben. Nähere Angaben zu Tatverdächtigen und -hergang machte die Staatsanwaltschaft nicht. Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass noch weitere Personen an Tat oder Planung beteiligt gewesen seien.