Colditz - Ein 85 Jahre alter Autofahrer und seine Beifahrerin sind bei einem Unfall im Landkreis Leipzig schwer verletzt worden. Am Dienstagmittag habe der Mann bei Colditz die Kontrolle über seinen Wagen verloren, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Das Auto sei in einem Straßengraben gelandet. Der schwer verletzte Senior wurde den Angaben zufolge mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Seine 82 Jahre alte Beifahrerin wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht.