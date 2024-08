Berlin - Ein 85-Jähriger, der vor rund drei Wochen beim Fahrradfahren in Friedrichshagen gestürzt war und sich erheblich verletzt hatte, ist im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Berliner Polizei mit. Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache hat das für Verkehrsdelikte zuständige Kommissariat übernommen.

Der 85-jährige Mann war in einer Kurve mit dem Rad gestürzt und anschließend mit starken Schmerzen mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen. Dort verschlechterte sich sein Zustand weiter, der Mann verlor das Bewusstsein und kam auf eine Intensivstation. Er starb der Polizei zufolge am Freitag.