Salzgitter - Ein Radfahrer ist in Salzgitter im Stadtteil Lebenstedt von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 85-jährige Radfahrer wollte am Freitagmorgen eine Straße überqueren und fuhr auf einem Fußgängerüberweg, als er von einem Auto angefahren wurde und stürzte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Autofahrer und seine Beifahrerin sollen kurz mit dem Radfahrer gesprochen haben, sich dann aber von der Unfallstelle entfernt haben. Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht.