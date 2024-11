Halle - Nach einem Autounfall in Merseburg im Saalekreis ist ein 85-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte in einer Unterführung die Kontrolle über sein Auto verloren und war gegen ein Geländer gefahren, teilte die Polizei mit. Am Unfallort verschlechterte sich sein Gesundheitszustand so sehr, dass Reanimationsmaßnahmen nötig wurden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er starb, wie ein Polizeisprecher weiter mitteilte. Zuvor hatte die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtet.