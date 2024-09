Berlin - Ein 85 Jahre alter Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Marienfelde mit seinem Wagen überschlagen. Der Mann kam am Freitagabend mit einer Kopfplatzwunde und einer Schnittverletzung am Arm stationär ins Krankenhaus, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Zeugenaussagen zufolge stieß er gegen ein geparktes Auto, das durch die Wucht auf den Gehweg geschoben wurde, wie es hieß. Der Wagen des 85-Jährigen überschlug sich und blieb laut Polizei auf dem Dach liegen. Ersthelfer kümmerten sich demnach um den Fahrer.