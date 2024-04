Neuensalz - Eine 86-Jährige ist mit ihrem Auto bei Neuensalz in den Gegenverkehr gefahren und zwei Menschen sind dabei verletzt worden. Am Freitagnachmittag sei die 86-Jährige aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenspur abgekommen und mit dem Auto eines 29-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Den Angaben zufolge wurde sie dabei schwer verletzt und der 29-Jährige leicht verletzt.

Durch den Unfall auf der Falkensteiner Straße gab es eine 50 Meter lange Ölspur. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von 38.000 Euro.