Helmstedt - Nach einem schweren Verkehrsunfall in Helmstedt ist eine 87-Jährige an ihren lebensgefährlichen Verletzungen gestorben. Die Fußgängerin habe am frühen Sonntagabend trotz hohen Verkehrsaufkommens mit ihrem Rollator eine Straße überquert, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dabei erfasste sie der Wagen eines 52 Jahre alten Autofahrers. Die Seniorin wurde trotz Vollbremsung gegen die Windschutzscheibe des Wagens geschleudert und blieb dann auf der Straße liegen. Sie wurde lebensgefährlich verletzt. Im Laufe des Montags starb die Frau im Krankenhaus.