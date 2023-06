Glandorf - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist eine 87 Jahre alte Radfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Ein 21 Jahre alter Autofahrer war bei dem Unfall am Dienstag in Glandorf bei Osnabrück unachtsam, als er der Frau auf dem dreirädrigen E-Bike mit seinem Wagen entgegen kam, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Seniorin durch den Aufprall auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelte noch zur Unfallursache.