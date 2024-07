Käbschütztal - Eine 87 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall im Landkreis Meißen ums Leben gekommen. Die Frau war in Niederjahna nahe Meißen mit einem Wagen unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei mitteilte. Die Frau habe bei dem Unfall am Dienstagnachmittag so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch vor Ort starb. Die Straße wurde infolge des Unfalls mehrere Stunden gesperrt. Um den Unfallhergang zu klären, sucht die Polizei nach Zeugen.