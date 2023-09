Plauen - Ein 87-Jähriger ist in Plauen unter einen Lastwagen geraten und gestorben. Wie die Polizei informierte, war der Fahrer am Freitagmorgen mit seinem Lkw an einer Ampel abgebogen. Dabei wurde der Senior von dem Fahrzeug erfasst und rund 600 Meter mitgeschleift. Zeugen hätten berichtet, er habe bei Rot die Straße überqueren wollen, hieß es. Um den Mann zu bergen, hob die Feuerwehr den Lkw mit hydraulischem Gerät und Hochdruckhebekissen an. Doch für ihn kam die Hilfe zu spät. Wegen des Unfalls war die Bundesstraße 173 dort am Freitag mehrere Stunden gesperrt.