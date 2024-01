87-Jähriger leblos in Hochwassergebiet gefunden

Hannover - Ein Senior, der seit Mittwoch als vermisst galt, ist in Hannover-Würfel tot aufgefunden worden. Spaziergänger fanden den 87-Jährigen am Samstag leblos in einem überfluteten Gebiet, wie die Polizei mitteilte. Ob das Hochwasser die Ursache für seinen Tod war, konnte den Angaben von Sonntag zufolge noch nicht ermittelt werden. Hinweise darauf, dass der Mann aus Döhren durch Fremdverschulden starb, gebe es bislang nicht.

Der Senior sei nach einem Spaziergang am Mittwoch nicht wieder in seine Wohnung zurückgekehrt. Er habe aufgrund von Vorerkrankungen einen beeinträchtigten Orientierungssinn gehabt.