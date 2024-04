Laut Medienberichten hat eine 88 Jahre alte Frau mehrere Wochen tot in ihrer Wohnung im niedersächsischen Meppen gelegen. Ihr Sohn habe nun Anzeige erstattet.

88-Jährige liegt wochenlang tot in Wohnung in Meppen: Sohn erstattet Anzeige

In Meppen soll eine Seniorin nach ihrem Tod mehrere Wochen in ihrer Wohnung gelegen haben.

Meppen. - Laut einem Bericht der NOZ hat eine 88 Jahre alte Frau nach ihrem Tod für mehrere Wochen in ihrer Wohnung in Meppen (Niedersachsen) gelegen.

Nachbarn seien auf den starken Leichengeruch aufmerksam geworden, heißt es in dem Bericht. Der Sohn der 88-Jährigen habe sie in guten Händen gewähnt, weil sie in eine seniorengerechte Wohnung mit Betreuung umgezogen sei.

Das Haus mit mehreren betreuten Wohnungen sei zum Zeitpunkt ihres Einzugs vom Deutschen Roten Kreuz betrieben worden, wie die NOZ berichtete. Das Betreuungsangebot sei jedoch Ende 2023 ausgelaufen.

Der Sohn konnte sich laut eigenen Aussagen aufgrund einer hundertprozentigen Behinderung nicht um seine Mutter kümmern, soll aber alle paar Wochen mit ihr telefoniert haben.

Nun hat die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet, nachdem der Sohn Anzeige unter anderem wegen unterlassener Hilfeleistung erstattet haben soll.