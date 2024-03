Schellerten - Ein Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall in Schellerten im Landkreis Hildesheim ums Leben gekommen. Der 88-Jährige sei den ersten Erkenntnissen zufolge in einer Linkskurve nach rechts von der Straße abgekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort prallte er gegen eine Wand. Anwohner, die den Unfall bemerkten, wählten den Notruf und leisteten Erste Hilfe. Trotz der Hilfe eines Notarztes starb der Mann noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall am Samstagabend kam, war nach Angaben der Polizei noch unklar.