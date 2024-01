Berlin - Nach einem Unfall in Berlin-Friedrichshagen ist eine Seniorin in der Nacht zum Sonntag im Krankenhaus gestorben. Die 89-Jährige hatte am vergangenen Donnerstag mit ihrem Rollator den Fürstenwalder Damm überquert und war dort von einem Autofahrer angefahren worden, berichtete die Berliner Polizei am Montag. Der 46-Jährige habe mit seinem Wagen zunächst an der Haltestelle Ahornallee hinter einer stehenden Tram gehalten und beim Losfahren die Fußgängerin übersehen. Laut Polizei hatte die 89-Jährige bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen erlitten und war ins Krankenhaus gekommen. Der Fürstenwalder Damm war an der Unfallstelle rund sechs Stunden lang gesperrt. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.