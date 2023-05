Nordhorn - Ein 89-Jähriger ist am Montag auf seinem Elektrofahrrad im Landkreis Grafschaft Bentheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann sei in dem Ort Wilsum aus einer Nebenstraße auf die Bundesstraße B403 gefahren, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er die Vorfahrt des Autos nicht beachtet. „Der Pkw konnte nicht mehr bremsen“, sagte der Sprecher. Der Pedelec-Fahrer sei noch an der Unfallstelle gestorben.