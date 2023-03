Leipzig - Mehr als 480.000 Fahrgäste haben im vergangen Jahr 2022 die beiden Schmalspurbahnen im Dresdner Umland genutzt. Damit habe sich die Bilanz im Vergleich zum Vorjahr enorm gesteigert, wie Mirko Froß, Eisenbahnbetriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft (SDG), am Donnerstag mitteilte. Die SDG betreibt die Lößnitzgrundbahn zwischen Radebeul-Ost und Radeburg (Landkreis Meißen) sowie die Weißeritztalbahn zwischen Freital-Hainsberg und Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge).

Die Lößnitzgrundbahn zählte im vergangenen Jahr 265.000 Fahrgäste, 45 Prozent mehr als 2021. Auf der Weißeritztalbahn waren 221 000 Menschen unterwegs. Im Vergleich zum vorherigen Jahr legte die Besucherzahl um 67 Prozent zu. Grund für den Ansturm sei vor allem das 9-Euro Ticket gewesen, erklärte Mirko Froß, Betriebsleiter der Sächsischen Dampfeisenbahngesellschaft. Demnach sei der Besucherandrang in den Monate Juni, Juli und August besonders hoch gewesen. „Wir sind sehr zufrieden“, so Froß.

In diesem Jahr sind mehr als 130 Veranstaltungen rund um die beiden Bahnen geplant, darunter zahlreiche Schmalspurbahn-Festivals. Am 15. und 16. Juli findet das Festival der Weißeritztalbahn statt, am 16. und 17. September steht die Lößnitzgrundbahn im Mittelpunkt, wie Gabriele Clauss, Marketingleiterin im VVO, mitteilte. Bis zum Freitag finden auf beiden Bahnen Wartungsarbeiten statt. Ab dem 25. März fahren die Bahnen wieder täglich.