Emden - Bei einem Feuer in einem Haus in Emden ist eine 91 Jahre alte Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei nahm Ermittlungen auf, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte. Die Todesursache ist den Angaben zufolge unklar. Weitere Angaben könne die Polizei nicht machen, die Ermittlungen stünden noch am Anfang, sagte die Sprecherin. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand am Montag berichtet. Demnach hatte ein Pflegedienst beim Betreten des Hauses Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Feuerwehrleute fanden die Frau dann leblos vor. Was genau in dem Haus brannte, war nicht bekannt.