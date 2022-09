92:74 gegen Bakken Bears: Alba gewinnt erstes Testspiel

Berlin - Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin hat in der Vorbereitung auf die neue Saison sein erstes Testspiel gewonnen. Gegen den dänischen Titelträger Bakken Bears siegte die Mannschaft von Alba-Trainer Israel Gonzalez am Sonntag mit 92:74 (45:32). Erfolgreichste Punktesammler der Berliner waren Ben Lammers mit 18 Zählern und Yannick Wetzell (15).

Trainer Gonzalez musste dabei auf die fünf Nationalspieler verzichten, die bei der Europameisterschaft für ihre Nationen an den Start gehen. So galt der Blick des Trainers vor allem den Neuzugängen in den Reihen der Berliner. Dabei konnte Alba schnell mit 10:2 in Führung gehen, hatte aber nach zehn Minuten beim 19:16 lediglich noch drei Punkte Vorsprung, den sie in den zweiten zehn Minuten auf zwischenzeitlich 15 Zähler beim 39:24 ausgebaut hatten und mit 45:32 die Seiten wechselten.

In einem zum Teil recht wilden Spiel - auch die Dänen befinden sich in der Saisonvorbereitung - ging Alba mit 18 Punkten Vorsprung beim 72:54 in das letzte Viertel. Dort vergrößerten die Berliner schnell ihren Vorsprung auf 22 Punkte (79:57) und gewannen ihren ersten Test sehr sicher und deutlich.

Am kommenden Wochenende reist Alba zu einem Vorbereitungsturnier in Paris, an dem Maccabi Tel Aviv, Asvel Villeurbanne und Gastgeber Paris Basketball teilnehmen. Am 28. September eröffnet Alba die Bundesliga-Saison mit einem Heimspiel gegen die Veolia Towers aus Hamburg.