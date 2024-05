Cuxhaven - Glückliches Ende einer Suchaktion: Einsatzkräfte haben eine 93 Jahre alte demenzkranke Frau nach einer rund fünf Stunden dauernden Suche in Cuxhaven gefunden. Der 83 Jahre alte Ehemann hatte seine Frau am Samstag im Ortsteil Altenwalde als vermisst gemeldet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Polizei, Feuerwehr und Mantrailer-Hunde waren im Einsatz. Mithilfe einer Polizeidrohne wurde die vermisste Seniorin schließlich gefunden, sie lag auf einem Feldweg. Die 93-Jährige kam in ein Krankenhaus.