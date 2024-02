Kremmen - Eine 95 Jahre alte Beifahrerin ist bei einem Unfall bei Kremmen (Landkreis Oberhavel) aus einem Auto geschleudert worden und ums Leben gekommen. Die 89 Jahre alte Fahrerin wurde schwer verletzt, wie die Brandenburger Polizeidirektion Nord am Montag mitteilte. Die 95-Jährige starb demnach am Sonntag noch an der Unfallstelle.

Die Autofahrerin kam laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte mit dem Wagen gegen einen Baum. Das Fahrzeug habe sich mehrfach überschlagen. Die Fahrerin wurde im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, hieß es. Die L162 war für etwa vier Stunden gesperrt.