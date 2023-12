95-Jähriger kommt in Nordhausen von Landstraße ab und stirbt

Nordhausen - Ein 95-Jähriger ist in Nordhausen mit seinem Auto von der Landstraße 1038 abgekommen und gestorben. Der Mann war am Montagvormittag vom Ortsteil Petersdorf kommend Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärten Gründen sei er von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 95-Jährige sei noch am Unfallort gestorben. Wie es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei.